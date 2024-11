In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, l’Asst di Cremona promuove un open day, patrocinato dal Comune di Cremona, dedicato alla prevenzione e ai corretti stili di vita. L’evento “Educare oggi per proteggere il domani” si terrà giovedì 14 novembre dalle ore 9 alle 12 nell’atrio dell’Ospedale di Cremona (Largo Priori 1), con accesso libero.

Medici e infermieri del Centro Diabetologico saranno a disposizione dei cittadini per offrire consulenze gratuite, misurare la pressione arteriosa e valutare il rischio di sviluppare la malattia tramite appositi questionari (rilevazione altezza, peso, BMI e anamnesi). Con loro ci saranno i volontari dell’Associazione Diabetici Cremonesi e gli studenti del corso d’Infermieristica. Per chi lo desidera sarà disponibile la dietista per colloqui di approfondimento.

Per i pazienti diabetici sarà inoltre possibile ricevere la somministrazione vaccinale (antinfluenzale e anti-covid e l’impostazione di piano personalizzato per gli altri vaccini raccomandati per i soggetti diabetici).

UN QUESTIONARIO PER PREVIRE IL RISCHIO

L’iniziativa del 14 novembre punta a sensibilizzare la popolazione e offrire gli strumenti adeguati a prevenire il diabete. Sergio Di Lembo, responsabile Centro Diabetologico di Cremona, afferma: “Con un questionario mirato, siamo in grado di prevedere il rischio diabetico, illustrando alle persone il percorso e gli accertamenti da effettuare con la giusta regolarità per tenere sotto controllo il proprio stato di salute. Dove necessario, la persona può essere indirizzata ad una consulenza mirata con la dietista, per definire un regime alimentare adeguato al proprio stato di salute”.

STILE DI VITA E DIAGNOSI PRECOCE

“Adottare uno stile di vita sano, mantenere un peso corporeo equilibrato, assumere una dieta bilanciata e fare attività fisica regolare sono misure preventive efficaci e fondamentali per ridurre l’incidenza della malattia diabetica” continua Di Lembo.

“Una diagnosi precoce del diabete è cruciale per evitare complicanze gravi. Partecipare a questa giornata significa anche mostrare sostegno alle persone che vivono con il diabete, sensibilizzando l’opinione pubblica e promuovendo la ricerca per nuove cure e trattamenti”.

VACCINAZIONI PER I PAZIENTI DIABETICI

Per Antonella Laiolo, direttore servizio vaccinazioni e sorveglianza malattie infettive Asst di Cremona, “è importante che la persona con diabete si vaccini, sia perché è soggetta ad una maggiore suscettibilità alle infezioni, sia per eventuali patologie associate. Il diabete, infatti, rende meno efficiente il sistema immunitario nella risposta alle patologie infettive, ma la capacità di risposta alle vaccinazioni resta molto buona”. Per questo all’Infopoint allestito per giovedì prossimo gli utenti potranno ricevere sulle vaccinazioni.

ASSOCIAZIONE DIABETICI CREMONESI

“Il 14 novembre saremo con i nostri volontari nell’atrio dell’ospedale insieme al centro diabetologico dell’Asst di Cremona» afferma Mirella Marussich, presidente dell’Associazione Diabetici Cremonesi, “È un’occasione per concentrare l’attenzione ad ampio raggio sui problemi connessi a questa patologia il più delle volte subdola e silente, sulle cause del suo insorgere, come prevenirla e affrontarla correttamente». «Noi siamo sempre disponibili a fare la nostra parte nel promuovere la conoscenza della patologia, creando le condizioni per favorire la diagnosi precoce e le cure più efficaci. Per noi è moto importante anche favorire l’adesione ai programmi di screening e di assistenza per aiutare le persone con diabete a mantenere la migliore qualità di vita possibile”.

QUANDO, DOVE E COME

14 Novembre 2024 – dalle ore 9 alle ore 12 – Ospedale di Cremona, atrio ingresso principale.

© Riproduzione riservata