“Trascorsa una settimana dall’inaugurazione, spiace notare che alcuni cittadini abbiano scambiato il marmo ed il mosaico ai piedi dello scalone del cimitero per un parcheggio”: a dirlo è l’assessore al Patrimonio, Paolo Carletti, a fronte di una situazione di inciviltà che potrebbe danneggiare il lavoro appena fatto.

“Mi appello al senso civico e del decoro dei cremonesi perché non è davvero possibile vedere quotidianamente macchine o ciclomotori parcheggiati proprio in quel luogo, benché a pochi metri di distanza vi siano stalli per il parcheggio di questi veicoli” continua Carletti.

“Si provvederà ad una soluzione amministrativa al problema, ma nel frattempo rilevo quanto sia fuori luogo parcheggiare sotto a quel monumento, non foss’altro per un elementare senso dell’estetica urbana”.

