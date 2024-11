Dall’8 al 10 novembre, in una cornice di sole e sorrisi, a Tonfano di Marina di Pietrasanta, si è articolato il weekend spirituale dedicato alle famiglie della Diocesi. Ospitate nella struttura cremonese “Casa di Nostra Signora”, le numerose famiglie hanno vissuto momenti unici, di condivisione e riflessione, alternati all’autenticità dello stare insieme, tra grandi e piccini, tra giochi e momenti di preghiera.

Famiglie di diverse età, appartenenti alle varie parrocchie della diocesi, si sono incontrate nella scelta semplice e autentica di condividere un fine settimana di “incontro” e spiritualità, come proposto negli appuntamenti dedicati della Pastorale familiare. Sotto la cura del vescovo Antonio Napolioni, “Tutto quanto aveva per vivere” è stato il tema che ha scandito i momenti di preghiera e riflessione.

La lettura di alcune testimonianze ed esperienze di vita, tratte dal testo “Pietre miliari” dei coniugi Zattoni-Gillini, sono state la fiamma che ha alimentato la condivisione, il pensiero, la ricerca di risposte ad alcune domande, l’orecchio teso all’ascolto e l’occhio vigile nella ricerca costante, quotidiana e perpetua ad accogliere lo Spirito Santo, non sempre manifesto nella frenesia quotidiana della vita di tutti i giorni.

La riflessione è divenuta occasione per ricentrare la bellezza dello Spirito: nel silenzio, nella gioia, nella sofferenza anche quando sembra non avere un senso, agendo fuori di sé, scendendo dall’alto per rinnovare la terra. Che cosa c’entra quindi lo Spirito nel matrimonio e nella famiglia? Nella semplicità delle parole condivise del Vescovo, “lo Spirito crea unità, comunione, reciprocità d’amore, perché dona se stesso e non oggetti esterni, insegna e abilita a donare se stessi, il proprio tempo e il proprio cuore”.

Il “noi” della famiglia diviene quindi ricerca, seme che cresce e germoglia, bellezza in una comunità di laici che accoglie lo Spirito e lo eleva alle più alte forme di amore e di grazia, nel donarsi all’altro e per l’altro, famiglia generatrice in cammino, con lo sguardo al cielo e l’orecchio teso ad accogliere lo Spirito Santo nella vita di tutti i giorni, come testimonianza di Chiesa e comunità.

Il prossimo appuntamento per le famiglie a Tonfano è previsto per il 24-26 gennaio, coinvolgerà due gruppi di famiglie (coppie con meno di sette anni di matrimonio e coppie più mature) con altrettanti cammini in parallelo.

