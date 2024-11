Ennesimo episodio di violenza in pieno centro storico, nel tardo pomeriggio di martedì. E’ accaduto in corso Vittorio Emanuele. Vittima un esercente, 42enne, che era uscito dal proprio negozio per rimproverare un gruppo di ragazzini, che stavano facendo schiamazzi.

I giovanissimi tuttavia, per nulla intimiditi, non solo gli hanno risposto per le rime, ma lo hanno spintonato all’interno dell’esercizio commerciale, facendolo cadere a terra e cercando di colpirlo.

A fermarli, l’intervento tempestivo di un agente della polizia locale, che era di pattuglia in zona. Sul posto sono velocemente arrivate altre due pattuglie della Polizia Locale, e altrettante della Polizia di Stato. Gli aggressori sono riusciti a scappare, ma uno è stato fermato e identificato. Il 42enne è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Per fortuna se l’è cavata con qualche contusione. lb

