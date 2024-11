Sanità, Anelli “Grazie a Governo e Parlamento per dl contro violenza”

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio il Parlamento italiano per aver approvato la Legge sulla violenza nei confronti degli operatori sanitari che introduce l’arresto in flagranza differita e un’altra serie di misure per contrastare questi deleteri episodi di violenza nei confronti dei medici e di tutti i professionisti sanitari”. Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, in un video per Fnomceo Tg Sanità, dopo l’approvazione, da parte della Camera, del disegno di legge di conversione del DL sul contrasto alla violenza verso gli operatori sanitari e socio-sanitari.

sat/gtr