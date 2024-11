Un racconto che sembra la trama di un film poliziesco, quello di Giuseppe Ruggiero, titolare della Edilcasa Multiservice Aurora Costruzioni, che nel tardo pomeriggio di martedì ha subito un’aggressione proprio all’interno del suo negozio, che si affaccia su corso Vittorio Emanuele, a pochi metri da piazza Stradivari. “Mi trovavo qui nel nel mio ufficio, e stavo lavorando, quando ho avvertito delle grida fuori dalla mia vetrina” racconta. “Ho atteso un po’, ma gli schiamazzi continuavano e sentivo addirittura dei colpi contro la mia vetrina. Ho pensato che si sarebbero calmati, ma il caos continuava ad aumentare e io non riuscivo proprio a concentrarmi sul lavoro”.

Di qui, la decisione di uscire, per fermare il baccano. “Era un gruppo di ragazzini” prosegue. “Ho detto loro di andare a giocare altrove. Per tutta risposta, me li sono trovati addosso. Non so neppure quanti erano. Sono arretrato nel negozio, ma sono entrati anche loro. Alcuni sono riuscito a buttarli fuori, ma sono inciampato e sono caduto a terra. Immediatamente un odi loro, il più robusto, mi è saltato addosso, pareva volesse strozzarmi. Sono riuscito a fermarlo con un calcio e sono riuscito a rialzarmi”.

Fortunatamente nel frattempo sono arrivate pattuglie della polizia locale e della polizia di Stato, e gli aggressori si sono dileguati. Gli agenti, tuttavia, sono riusciti a fermarne ed identificarne uno, un minorenne, di 16 anni. “Aveva una lunga lista di precedenti penali” racconta Ruggiero, che esprime la sua preoccupazione per la situazione del centro storico. “C’è un clima pessimo, qui tra i negozianti. Come è capitato a me, può capitare ad altri. Anzi, sta capitando ad altri. Tutti hanno paura. Alla sera non si può girare. Temiamo soprattutto per i nostri figli. Non c’è più sicurezza. Eppure parliamo di Cremona, non di Milano. Una città piccola, che è sempre stata tranquilla. Eppure ora non ci sentiamo più sicuri” conclude il professionista.

Laura Bosio

