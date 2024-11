Si è conclusa con numeri straordinari la 16ª edizione di Convivio, la mostra mercato per raccogliere fondi a favore della lotta all’HIV e oggi anche per le nuove emergenze infettivologiche. Convivio è uno dei più importanti appuntamenti charity in Italia che, negli ultimi 30 anni, insieme ad ANLAIDS Sezione Lombarda ETS, ha coinvolto dal 1992 ad oggi più di 400mila ospiti, realizzando una raccolta fondi per più di 27.60.000 euro.

Il Gala Dinner ha riunito oltre700 ospiti, tra aziende e singoli donatori. Il tema scelto per questa edizione è stata “la Magia” che ha ispirato gli allestimenti in una gara di meraviglia e solidarietà.

“Abbiamo un obiettivo: zero nuovi contagi HIV, raggiungendolo potremmo sconfiggere HIV e AIDS. Abbiamo protocolli innovativi e progetti di ricerca scientifica da sostenere, molte persone da aiutare, giovani da educare, cittadini da informare. Abbiamo la responsabilità di farlo e ora, grazie a Convivio e Anlaids Lombardia ETS, possiamo continuare a farlo. Trasformare la raccolta fondi e la generosità di tanti in modo concreto è la nostra responsabilità” ha detto Andrea Gori,presidente Anlaids Lombardia ETS

© Riproduzione riservata