Si stringono i tempi per le nomine nelle aziende partecipate, con la pubblicazione, il 12 novembre degli avvisi per la presentazione delle candidature ai consigli di amministrazione di Fondazione Città di Cremona, Aem, e per il collegio sindacale di quest’ultima.

Termine ultimo per la presentazione delle domande in tutti e tre i casi è il 28 novembre. Per Aem il Cda passerà da 3 a 5 componenti, la decisione è stata presa nell’assemblea dei soci (Il Comune è socio al 100%) il 7 novembre e non ci sarà bisogno di ulterori passaggi per confermarlo.

Il Cda della Fondazione Città di Cremona è già a cinque, quattro dei quali hanno già alle spalle due mandati e sono perciò rinnovabili: la presidente Uliana Garoli, il vice Fiorenzo Bassi, Paola Romagnoli, Giancarlo Bosio. Unico ad aver svolto un solo mandato è Roberto Galletti.

Non ancora pubblicato, invece il bando per Cremona Solidale.

© Riproduzione riservata