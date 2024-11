Prosegue il ciclo di proiezioni fotografiche Sguardi sulla Natura, organizzato dal Museo di Storia Naturale con il Gruppo Naturalisti Cremonesi in collaborazione con il gruppo Fotografico Cremonese BFI-ADAFA.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 21 novembre a partire dalle 20:45 in Sala Puerari (via Ugolani Dati, 4). Il tema della serata, “Poesia e bellezza dietro casa”, sarà un viaggio visivo attraverso le bellezze e le peculiarità ambientali del nostro territorio, con immagini che catturano l’anima della natura che ci circonda.

La proiezione delle fotografie a cura di Mariangela Braga, Alberto Bruschi, Germano Coelli, Alessandro Chiusa, Vito Gerevini e Davide Volpi, offrirà un’opportunità unica di riscoprire il nostro paesaggio in modo poetico e suggestivo.

L’ingresso è libero e gratuito, per una serata all’insegna della natura e della fotografia.

