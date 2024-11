Due importanti risultati per le attività in ambito culturale del Comune di Cremona: uno riguarda il progetto Botticino per Cremona, venti anni di restauri, l’altro, come comunicato nel corso della seduta odierna dall’assessore alla Cultura Rodolfo Bona, Missing community – Voglia di comunità”, un progetto per il potenziamento dell’identità unitaria del sistema museale della città di Cremona e per la creazione di un suo Osservatorio. Entrambi, già valutati positivamente nel merito da Regione Lombardia, sono stati ora finanziati con un contributo complessivo di 42.000 euro che ne permetterà la realizzazione.

Dal 2004 è iniziata un’intensa attività di collaborazione tra il Museo Civico Ala Ponzone e la Scuola Regionale di Valorizzazione dei Beni Culturali di Botticino (ora trasferita al Mind – Milano Innovation Distric). Nel corso degli anni molte opere di diverse tipologie (tavole, tele, sculture in pietra e terracotta, mobili, manufatti tessili e altro ancora) sono state affidate alla cura della Scuola per lo studio e il restauro.

A lavoro terminato qualcuna di queste opere è stata esposta, ma la maggior parte è collocata nei depositi del Museo. Per valorizzare il lavoro svolto, è prevista la mostra Botticino per Cremona, venti anni di restauri, nella quale saranno esposti tutti gli oggetti restaurati, per ognuno dei quali verrà anche redatta una scheda di catalogo che renderà conto delle operazioni svolte e delle metodologie osservate, coinvolgendo sia il personale scientifico del museo, docenti e allievi della Scuola.

Per realizzare questa mostra è stato inizialmente richiesto a Regione Lombardia con un cofinanziamento del Comune di 21.650 euro. Il progetto, inizialmente ammesso alla valutazione di merito, è stato ora finanziato da Regione Lombardia che ha assegnato un contributo di 21.000,00 euro. Il Comune ha accettato il contributo, per cui il costo del progetto, già previsto in 56.650, euro, è stato rimodulato in 33.992 euro con un cofinanziamento di 12.992 euro.

Missing community – Voglia di comunità, un progetto per il potenziamento dell’identità unitaria del Sistema museale della città di Cremona e per la creazione di un suo Osservatorio è stato pensato per lavorare su due linee strategiche, distinte ma parallele, che riguardano il rafforzamento e consolidamento dell’identità del Sistema, composto dai quattro musei civici, e la creazione di un Osservatorio del Sistema Museale. La prima linea strategica prevede di avviare percorsi interni di formazione laboratoriale e di condivisione dei valori alla base della politica culturale, da cui promuovere azioni di disseminazione e di comunicazione, quest’ultima non limitata alla sola diffusione di informazioni sugli eventi. Tra gli esiti del percorso, anche la stesura di un Manifesto culturale per il sistema museale condiviso.

Per la seconda linea strategica, l’intenzione e di strutturare all’interno del più ampio Osservatorio del turismo cremonese, già attivo dal 2023, di un mirato e specifico Osservatorio del Sistema Museale, che si avvarrà di metodologie diversificate e flessibili per la rilevazione dei dati, dall’analisi dei flussi dei visitatori, a quella della reputazione online dei singoli istituti, e introdurrà buone pratiche utilizzate in analoghi contesti nazionali e internazionali, quali l’utilizzo di esperti di valutazione dei servizi e l’organizzazione di gruppi di discussione con il coinvolgimento degli attori locali.

Come nel primo caso, anche per questo progetto è stato richiesto a Regione Lombardia un contributo con un cofinanziamento del Comune di 25.000 euro. Il progetto, inizialmente ammesso alla valutazione di merito, è stato ora finanziato da Regione Lombardia che ha assegnato un contributo di 21.000 euro. Il Comune, accettato il contributo, ha rimodulato in 36.003 euro il costo del progetto, già previsto in 60.000,00 euro, con un cofinanziamento di 15.003,00 euro.

