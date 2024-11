Tradizione e creatività, produzione artigianale da nord a sud d’Italia saranno le protagoniste del secondo weekend della Festa del Torrone, in dirittura di arrivo Domenica 17 Novembre, nell’ambito della 27° edizione della kermesse gastronomica che ha come protagonista il più aromatico tra i dolci italiani in tutte le sue declinazioni.

Proprio attraverso il torrone questa manifestazione racconta la tradizione italiana di quattro produttori, partendo dal sud italia con la Calabria, risalendo fino alla Toscana passando da Alghero, fino ad approdare a Cremona e in Piemonte, presentati da Paolo Massobrio, giornalista e gastronomo, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei loro segreti.

Miele, mandorle, zucchero e aromi, tra morbidezza e croccantezza, parlano al palato dei golosi attraverso la produzione dolciaria, in particolare quella di Bagnara Calabra con il suo inconfondibile torrone IGP, ma non solo. In questo fine settimana verrà presentato infatti Dulce Fundamentum, il “profumo del Torrone” di Luana Piroli, cremonese e creatrice di profumi gourmand con il suo brand LUMI, già protagonista di Pitti Fragranze a Firenze, e che promette di racchiudere l’anima di Cremona in un profumo.

La cultura resta protagonista della Festa del Torrone con Damiano Carrara che, in collaborazione con Milano Bookcity, venerdì 15 alle ore 17.00 presenterà il suo ultimo libro “Naturalmente, la mia pasticceria per tutti”, presso la Sala Eventi di Spazio Comune in piazza Stradivari.

Si tratta di una raccolta di ricette moderne e alla portata di tutti con un focus sul gluten free, passando per la sua visione del futuro della pasticceria. Carrara ha raggiunto la fama negli Stati Uniti prima di tornare in Italia, dove è diventato giudice di Bake Off Italia, ha partecipato a diversi programmi televisivi e nel 2021 ha realizzato il suo sogno aprendo l’Atelier Damiano Carrara a Lucca, una pasticceria che offre dolci senza glutine.

A coronamento dell’ultimo giorno di kermesse, domenica 17 alle 17.00 Gabriele Citti, giovane talento e vincitore dell’ultima edizione di Bake Off Italia, racconterà la sua storia di passione per la pasticceria nata durante il lockdown e presenterà i suoi futuri progetti.

Tra gli appuntamenti anche la premiazione alla Pasticceria Antoniazzi, specializzata in una vasta gamma di dolciumi e divenuta famosa per i suoi prodotti tipici della tradizione mantovana.

Domenica 17 Novembre dalle ore 17.15 imperdibile il grande spettacolo finale, come da tradizione per la conclusione della festa del Torrone, che incanterà la piazza, con le suggestioni e il fascino di evoluzioni acrobatiche, di luci, colori, sorprese ed effetti, intrecciati alla libera fantasia di artisti unici in grado di lasciare a bocca aperta i più piccoli ed emozionare gli adulti.

La Festa del Torrone è anche un’occasione imperdibile per scoprire il ricco patrimonio artistico, architettonico e musicale di Cremona, capitale mondiale dell’arte liutaia e patria di Stradivari, grazie alle tante iniziative turistiche e di promozione, ai tour guidati e agli itinerari creati appositamente in occasione della Festa.

La kermesse è promossa e sostenuta dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona, con il Patrocinio di Regione Lombardia e organizzata da SGP Grandi Eventi. Annovera e conferma come main sponsor: Sperlari, Rivoltini Alimentare Dolciaria, Vergani, il Centro Commerciale Cremona Po e la prestigiosa collaborazione con l’Istituto Superiore Luigi Einaudi.

