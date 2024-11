Girava in bicicletta con un chilo di cocaina: a finire nei guai un 24enne residente nel Cremonese, che è stato fermato dai Carabinieri di Isorella per un controllo, nei giorni scorsi. Il giovane, alla vista dei militari, ha mostrato un atteggiamento nervoso, che li ha subito insospettiti. E’ quindi scattata una perquisizione, da cui è emerso un panetto termosigillato, nascosto nel cestino della bici: in tutto un chilo di prodotto.

Nei confronti del giovane sono quindi scattate le manette. I Carabinieri lo hanno accompagnato in carcere a Canton Mombello, per detenzione di droga. Dopo l’udienza, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.

