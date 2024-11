In collaborazione con Ferraroni JuVi Cremona, il Campus di Cremona del Politecnico di Milano organizza un incontro con il coach della squadra Luca Bechi e due giocatori, Isiah Brown e Federico Massone. L’incontro è previsto mercoledì 20 novembre 2024 alle ore 17 in Aula A.2.2.

Tracciando un collegamento tra il mondo dello sport con quello del lavoro, il coach della JuVi Cremona, Luca Bechi, affronterà i seguenti temi: leadership; gioco di squadra, proiettato verso il mondo lavorativo; lavoro sotto pressione.

Durante l’appuntamento si parlerà della gestione del gruppo e dell’approccio psicologico, approfondendo il ruolo del coach nel valorizzare le singole potenzialità e nello stimolare ogni giocatore a dare il massimo per raggiungere obiettivi sempre più sfidanti.

Come ricordato dalla Rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto durante l’inaugurazione dell’anno accademico, “Nella vita il talento è fondamentale, ma da solo non basta. È la collaborazione con i compagni di corso, è l’intesa con i docenti, è l’assistenza del personale che crea un ambiente di crescita collettiva”. Ed è questo proprio uno dei punti di forza del Campus Cremonese che grazie alle sue dimensioni facilita i rapporti tra gli studenti e stimola la nascita di legami.

Coach Bechi suggerirà anche quali strategie usare per riuscire a rialzarsi dopo una sconfitta e come imparare dagli errori sfruttandoli per raggiungere nuovi successi. Nello studio, così come nel lavoro, bisogna imparare a superare con tenacia e costanza gli ostacoli che si presentano per raggiungere il traguardo della laurea e conquistare così una posizione lavorativa che ripaghi di tutti gli sforzi fatti durante il percorso universitario.

Interverranno, inoltre, nell’incontro i due giocatori Isiah Brown e Federico Massone che porteranno la loro testimonianza, parleranno di come adattarsi al di fuori della propria comfort zone e come conciliare lo studio con lo sport ad alto livello.

