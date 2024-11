Confcommercio Provincia di Cremona organizza il Cremona People Forum, un evento innovativo dedicato a imprenditori, manager e professionisti, che si terrà venerdì 22 novembre presso il suggestivo Teatro Ponchielli, dalle ore 9:00 alle 13:30. Un appuntamento imperdibile per chi desidera essere protagonista del cambiamento e scoprire soluzioni concrete per affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro.

L’evento, realizzato in collaborazione con partner di rilievo come Vanoli Basket, Randstad, e Be Relevant, si propone come un laboratorio pratico e interattivo dove teoria e pratica si intrecciano per offrire strumenti utili e immediatamente applicabili.

“Con il laboratorio interattivo che guiderò al Cremona People Forum, voglio offrire alle aziende del territorio strumenti pratici e immediati per affrontare le sfide attuali del mercato del lavoro” afferma Deborah Ghisolfi, presidente del Gruppo Innovazione di Confcommercio Provincia di Cremona e coordinatrice dell’evento. “Oggi è fondamentale comprendere e rispondere alle esigenze dei giovani lavoratori, che cercano ambienti di lavoro stimolanti e in linea con i loro valori. Le aziende cremonesi, per attrarre e trattenere questi talenti, possono sfruttare meglio le leve del digitale, che rappresentano un linguaggio familiare e coinvolgente per le nuove generazioni. Il nostro obiettivo è fornire un approccio pragmatico, efficace e sostenibile che valorizzi le competenze digitali e promuova una cultura aziendale moderna, capace di rispondere a queste nuove aspettative”.

Uno dei momenti chiave dell’evento sarà la presentazione, a cura di Randstad Italia, di un’analisi esclusiva sull’occupazione nella provincia di Cremona, offrendo una panoramica dettagliata delle tendenze del mercato del lavoro locale. Inoltre, il workshop di Be Relevant offrirà un’esperienza pratica unica, con strumenti e metodologie concrete per migliorare il benessere organizzativo e le performance aziendali. La mattinata si concluderà con un aperitivo di networking, un’occasione preziosa per costruire nuove relazioni professionali e consolidare collaborazioni.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, in quanto i posti sono limitati. Maggiori informazioni e il link per accreditarsi sono disponibili sul sito www.confcommerciocremona.it nella sezione News.

IL PROGRAMMA

· Ore 9:00 – 9:30: Accreditamento e introduzione.

· Ore 9:30 – 10:00: Speech di Randstad Italia con la presentazione di dati esclusivi sul mercato del lavoro locale.

· Ore 10:00 – 10:20: Speech di Growens, con focus su innovazione e strategie aziendali.

· Ore 10:20 – 12:00: Laboratorio interattivo a cura di Be Relevant, guidato dalla presidente del Gruppo Innovazione di Confcommercio Provincia di Cremona, Deborah Ghisolfi.

· Ore 12:00 – 12:30: Q&A e saluti finali.

· Ore 12:30 – 13:30: Light lunch di networking.

