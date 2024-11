Il Rotary Club Cremona Monteverdi, con il patrocinio di ATS Val Padana e dell’Ordine dei Medici della provincia di Cremona, organizza, nella mattinata di sabato 16 novembre, un incontro dedicato ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, dal titolo “Disturbi della nutrizione ed alimentazione d-na: approfondimento diagnostico e terapeutico; trattamenti e realtà disponibili sul territorio”, occasione di approfondimento su diagnosi, percorsi di cura e segnali d’allarme relativi ai disturbi alimentari, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare sia i professionisti del settore sanitario che il pubblico interessato.

“Come club Rotary Monteverdi siamo orgogliosi di presentare una importante iniziativa dedicata ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione – spiega Deborah Ghisolfi presidente del RC Cremona Monteverdi -, un tema di grande rilevanza sociale e sanitaria. L’incontro vuole essere un momento di approfondimento diagnostico terapeutico, ed umano mirato a fornire risposte concrete e percorsi di supporto per chi si confronta con queste complesse patologie”.

In Italia, i disturbi alimentari rappresentano una vera e propria emergenza, con una diffusione crescente soprattutto tra i giovani e gli adolescenti. Si stima che circa tre milioni di persone nel nostro Paese soffrano di disturbi come l’anoressia, la bulimia e altri disordini alimentari, con un impatto devastante non solo sulla salute individuale ma anche sul tessuto sociale e familiare.

“Cremona, con la sua forte tradizione di solidarietà e impegno per la comunità, ha bisogno di momenti di confronto come questo – sottolinea la presidente Deborah Ghisolfi -, che uniscono specialisti, istituzioni e cittadini nella presa di consapevolezza e azione mirata. Grazie alla collaborazione con ATS Val Padana, l’Ordine dei Medici, la Psicologa Emanuela Spotti e la nostra socia Enrica Gagliardi, nonché altre realtà locali, oggi possiamo offrire uno spazio di riflessione e di azione che ci auguriamo possa fare la differenza per tante persone e famiglie.

“Il Rotary Club Monteverdi è convinto – prosegue – che solo attraverso un approccio multidisciplinare e una rete di sostegno sul territorio si possano affrontare efficacemente queste sfide. Ringrazio tutti i relatori, i partecipanti e i sostenitori di questa iniziativa per il loro contributo in un ambito che merita sempre più attenzione e consapevolezza”.

L’appuntamento è per sabato 16 novembre 2024, dalle 09:00 alle 12:30, nella Sala conferenze dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Cremona, in via dell’Innovazione Digitale, 10 a Cremona.

Programma:

09:00 – Saluti Istituzionali

Interventi di Deborah Ghisolfi (Presidente Rotary Cremona Monteverdi), Dott.ssa Enrica Gagliardi e Dott. Rinaldo Lampugnani

09:15 – “DAN: Diagnosi e Criticità”

Relatore: Franco Scita

10:15 – “I percorsi di cura dei disturbi della nutrizione e alimentazione nella ASST di Cremona”

Relatori: Roberto Poli e Maria Teresa Giarelli

11:15 – Break

11:30 – “Identità Anoressica: campanelli di allarme”

Relatore: Emanuela Spotti

12:00 – Discussione casi clinici nella realtà ambulatoriale

Relatore: Michela Bulgari

12:30 – Discussione e Conclusioni

Relatore: Rinaldo Lampugnani

© Riproduzione riservata