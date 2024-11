Continuano gli appuntamenti nell’ambito del Festival dei Diritti: un calendario di eventi per approfondire i temi dei diritti e la cultura dei diritti grazie a incontri, dibattiti, presentazioni di libri, mostre e proiezioni. La manifestazione, che quest’anno compie 18 anni, è il frutto di un percorso di una rete di organizzazioni di volontariato ed enti in collaborazione con Csv Lombardia Sud Ets, il Centro di Servizio per il Volontariato.

“E domani? – Sguardi e visioni su nuovi orizzonti è il titolo dell’edizione di quest’anno, che in contemporanea si tiene anche nelle province di Lodi, Mantova, Pavia. “E domani? è la possibilità d’immaginare il futuro: possiamo essere noi a determinare ciò che deve ancora accadere? L’edizione del 2024 parla di fiducia e di speranza, della capacità di assumere uno sguardo diverso sulle questioni che riguardano tutte le nostre comunità” spiegano gli organizzatori. “Una visione nuova e oltre l’apparenza, verso il cuore delle cose. Un titolo che riconosce la capacità del volontariato di testimoniare quanto realizzato, ma allo stesso tempo di essere profezia di ciò che ancora deve accadere. “E domani?” ci aiuta a immaginare nuove prospettive, dove stare bene insieme è possibile”.

IL PROGRAMMA DAL 16 AL 19 NOVEMBRE

L’ECOLOGIA INTEGRALE DI PAPA FRANCESCO

16 novembre 2024 | 16:30

SALA SPINELLI DEL CENTRO PASTORALE DIOCESANO, VIA S. ANTONIO DEL FUOCO 9/A CREMONA

Il libro “L’ecologia integrale di papa Francesco”, Morcelliana editrice, è scritto da Gianfranco Poma, teologo, e Walter Minella, filosofo e indaga le radici spirituali che portano il papa a proporre una conversione ecologica dell’intera società. Non ci può essere cambiamento del modello di sviluppo senza partecipazione consapevole dei cittadini sull’importanza di decidere insieme forme, modalità, tempi di questo cambiamento. Per info 3356319337. Organizzato da Tavola della pace Cremona, Diocesi di Cremona Ufficio Pastorale Sociale e Lavoro, Pax Christi Cremona, Comunità Laudato Sì di Cremona e Comunità Laudato Sì Oglio Po.

CI STIAMO A CUORE

16 novembre 2024 | 17:00

SALA DEI RICEVIMENTI, PIAZZA DEL DUOMO 25 CREMA

L’evento, realizzato dalle associazioni ItaliaAdozioni e il Canguro racconta storie di affido e di adozione, attraverso la testimonianze di chi vive direttamente l’esperienza (lettura di lettere, alcuni video e intermezzi musicali). Migliorare la cultura dell’adozione e dell’affido e diffondere il valore dell’accoglienza nella nostra società. Possiamo fare cultura insieme…unisciti a noi! Accompagnamento musicale Paola Beltrami. Per info crema@italiaadozioni.com. Organizzato da Il Canguro e ItaliaAdozioni; in collaborazione con ATS Impronte Sociali e Comune di Crema.

DODICI BICI – ATELIER DI RECUPERO DELLA BICICLETTA

17 novembre 2024 | 14:30

TREZZOLAB, STRADA PROVINCIALE 9 TREZZOLASCO DI SERGNANO

Laboratorio di riuso e riparazione sul modello del “repair cafè” dedicato in particolare alla mobilità dolce della bicicletta. Sarà possibile portare il proprio ciclo, in qualsiasi stato di manutenzione, per provare a ridargli una seconda vita. Saranno presenti dei tutor esperti che spiegheranno nella pratica come rimettere in sesto il proprio mezzo. Hai un bolide a due ruote in garage a prendere polvere? Vorresti provare a muoverti in modo più sostenibile ma la tua bici non è proprio in gran forma? Al TrezzoLab esperti della meccanica a due ruote ti aspettano per insegnarti come rimettere in sesto e prenderti cura della tua bicicletta. Per info dodicinodi@gmail.com – 3389888297. Organizzato da Dodici Nodi, Gruppo Antropologico Cremasco e Società Cooperativa Ergoterapeutica; in collaborazione con ATS Impronte Sociali e Comune di Crema+

E DOMANI? CORTOMETRAGGI PER RIFLETTERE CON LE NUOVE GENERAZIONI

18 novembre 2024 | 10:00

SALA ALESSANDRINI, VIA MATILDE DI CANOSSA 20 CREMA

Due incontri mattutini con una scelta di Cortometraggi dell’IFF Integrazione Film Festival di Bergamo per conoscere, sensibilizzare, approfondire, dibattere, proporre soluzioni intorno alle opportunità che l’integrazione culturale e sociale possono portare alle nuove generazioni. Che comunità stiamo costruendo? L’arte cinematografica ci aiuta a conoscere e ad approfondire tematiche attuali e urgenti come l’integrazione per stimolare buone pratiche locali che mirano all’inclusione sociale, oggi e domani. Per info missioni@diocesidicrema.it – 3311016709. Organizzato da Ufficio Migrantes Crema – Diocesi Crema – sezione cremasca della Fondazione Migrantes Nazionale, Comune di Crema, Consulta Interculturale, Associazione Amenic e Integrazione Film Festival; in collaborazione con ATS Impronte Sociali.

TUTTO D’UN FIATO. UN SOGNATORE A FACCIA A FACCIA CON LO SPETTRO INCONTRO CON MICHELE IMPERIALI

18 novembre 2024 | 18:00

SALONE ANFFAS DELLE VILLETTE, INGRESSO DA VIA MULINI 2, CREMA

Si invita la cittadinanza a partecipare a questo incontro con Michele Imperiali un uomo che, dopo una vita passata a lavorare con le disabilità intellettive, decide di intervistare il più misterioso ed elusivo degli interlocutori: lo spettro autistico. Dopo tutto, in un sogno tutto è possibile, anche conversare con uno spettro. Cos’è l’autismo? Qual’è la sua origine? E soprattutto, è possibile pensare a una cura? Vi invitiamo a partecipare per conoscere; solo la conoscenza ci rende capaci di accogliere e una comunità accogliete riesce a essere più equa. Per info drmichelegennuso@gmail.com. Organizzato da Anffas Crema e Crema Zero Barriere In collaborazione con Impronte Sociali ATS.

CLIMI (EXTRA)TERRESTRI: COSA CI INSEGNANO I CLIMI DEGLI ALTRI MONDI SUL CLIMA DELLA TERRA. RELATORE MICHELE MARIS

18 novembre 2024 | 20:45

CINEMA TEATRO FILO, PIAZZA DEI FILODRAMMATICI 4 CREMONA

Quali mondi oltre alla Terra potrebbero ospitare la Vita? La risposta alla domanda è legata alla comprensione dell’atmosfera e del clima dei i 5.599 pianeti orbitanti altre stelle scoperti negli ultimi vent’anni e che si sono aggiunti agli altri pianeti noti del Sistema Solare. Il nostro clima non è più un caso unico, ma è uno dei possibili climi per un pianeta. Capire il clima dei mondi extraterrestri ci permette di capire meglio il clima della Terra. L’evento è parte della rassegna “Camminare su un filo di seta”. Il futuro è l’esplorazione spaziale. E il clima degli altri mondi? Un romanzo di fantascienza che si fa realtà. Sei pronto a intraprendere un viaggio intergalattico senza lasciare Cremona? Climi (Extra)Terrestri: cosa ci insegnano i climi degli altri mondi su clima della Terra Un’avventura cosmica alla scoperta dei segreti dei pianeti alieni. Relatore: Michele Maris, astrofisico di origini cremonesi. Cosa ti affascina di più dell’Universo? I pianeti gassosi, le super-Terre o i buchi neri? Unisciti a noi per scoprire come il clima degli altri mondi sta svelando i misteri della nostra galassia. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica! Per info eventi-cremona@polimi.it – cittarurale@gmail.com – 0372567711 – 3388999201. Organizzato da Città rurale, GAS Filiera Corta Solidale, Nonsolonoi Altromercato, Slow Food Cremonese, Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona, CAI Cremonese, Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Cremona e con il patrocinio del Comune di Cremona; con il sostegno di Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona e di Fondazione Città di Cremona.

PREZIOSE CICATRICI – RIPARARE CON LORO – COMUNITA’ DI PRATICHE PER IL BENESSERE DEI GIOVANI

19 novembre 2024 | 14:30

SALA PIETRO DA CEMMO – CENTRO CULTURALE SANT’AGOSTINO, PIAZZETTA WINIFRED TERNI DE GREGORJ 5 CREMA

Incontro composito di scambio e confronto per rielaborare gli esiti dell’indagine sul benessere dei giovani del territorio cremasco e confrontarsi sulle buone prassi in atto e future, a partire dalla visione del docufilm QUI, QUASI UN INIZIO. Questa iniziativa è parte del percorso di disseminazione e di co-costruzione delle politiche giovanili del territorio cremasco, avviato con il Patto di comunità sostenuto dal Piano di zona Preziose cicatrici Riparare con l’oro, riparare con loro. Cosa stiamo facendo con e per i nostri giovani? Come rispondiamo all’indagine su come stanno dopo la pandemia? Per capire e partecipare ad un disegno collettivo di cura comunitaria, vieni a portare il tuo contributo come cittadini* attivo nella comunità educante. Per info improntesociali.cm@gmail.com. Organizzato da ATS Impronte Sociali e Comune di Crema; in Co-Progettazione con Il Laboratorio ASD APS, Orientagiovani Crema, Coop soc. Igea, Consultorio K2, Consultorio Diocesano, Ass. Insieme per la famiglia e coop soc Cosper.

