I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un uomo di 32 anni, residente fuori provincia ma domiciliato nella zona, trovato in possesso di quasi 350 bulbi di papavero da oppio e circa mezzo chilo della stessa sostanza essiccata già frammentata e pronta per la cessione. La sera del 15 novembre, poco prima della mezzanotte, durante il normale pattugliamento del territorio i militari hanno notato in via Roma un uomo in bicicletta con uno zaino sulle spalle.

Hanno deciso di controllarlo chiedendo di vedere cosa aveva dentro il suo zaino. Il 32enne era evidentemente nervoso e ha tergiversato, dicendo che aveva solo effetti personali. Ma quando i militari hanno aperto lo zaino hanno trovato la sostanza stupefacente. I militari hanno deciso di perquisire l’abitazione dell’uomo dove hanno trovato quasi 50 bulbi di papavero da oppio e oltre 450 grammi di bulbi essiccati e già frammentati.

A metà giugno scorso, i Carabinieri della Stazione di Casalbuttano avevano denunciato un altro uomo per un fatto analogo. Si trattava di un 35enne che, dentro lo zaino, aveva due involucri in cellophane, uno contenente 90 bulbi di papavero da oppio e l’altro contenente 10 grammi della stessa sostanza tritata. Anche in quel caso l’uomo era stato denunciato.

