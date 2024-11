Penultima giornata della festa del Torrone 2024, eco gli ev4nti alienti di oggi.

Alle 11.00 al PalaTorrone di piazza Roma verrà assegnato il premio Bontà Rivoltini a Palmiro Fanti, noto tipografo e munifico benefattore cremonese. Come sempre Fanti sfrutta ogni occasione per promuovere la beneficenza e la cultura della solidarietà e questo le persone che gli sono care lo sanno bene, tra di esse spiccano Adriana e Carlo Conti, fondatori e anime di una benemerita associazione la “Giorgio Conti” che sostiene famiglie con bambini colpiti da malattie gravi quali tumore e leucemia.

Sempre alle 11 sul palco di piazza del Comune si esibisce il Coro Lirico Ponchielli Vertova con brani specificatamente operistici, contribuendo a mantenere viva la tradizione operistica italiana tramite lo sviluppo di un ricco e vario repertorio, continuamente arricchito dallo studio di nuovi brani dei massimi autori (Verdi, Puccini, Donizetti, Ponchielli, Mascagni, Bellini, Rossini). Un piano e una soprano completeranno il quadro.

Nel pomeriggio alle 16 al Palatorrone Luana Piroli, cremonese di origine e creatrice di profumi gourmand, porta alla Festa del Torrone “Dulce Fundamentum”, presentato di recente a Pitti Fragranze, a Firenze. Dulce Fundamentum è il risultato di un sogno: racchiudere l’anima di Cremona in un profumo. LUMI, cosi è stato battezzato il marchio di produzione, ha voluto trasformare l’aroma del torrone ricoperto di cioccolato in una fragranza che unisce dolcezza e profondità. Questo profumo nasce dal desiderio di evocare l’atmosfera delle strade cremonesi, il calore delle botteghe e l’eleganza delle tradizioni antiche. Cremona, città di storia e musica, è l’anima pulsante di Dulce Fundamentum. Il profumo richiama i sapori e gli aromi che caratterizzano le sue tradizioni dolciarie, fondendosi con la sua raffinatezza senza tempo. Indossare Dulce Fundamentum significa portare con sé un pezzo della città, un tributo al suo cuore artigianale. Lo storytelling di questo appuntamento plana su un preciso torroncino che ogni cremonese da piccolo ha ambito fortemente, il Bautino prodotto dalla ditta Vergani, un piccolo mattoncino di gioia dal cuore di torrone avvolto dal sapore deciso del cioccolato fondente, che per l’occasione sarà fatto degustare per evocare sensazioni e somiglianze con la fragranza che sarà fatta testare con particolarissime mouillettes contenenti semi da piantare.”

Sempre alle 16.00 e fino alle 17.20, la compagnia della Cavalcata dell’Assunta darà vita allo spettacolo itinerante in omaggio a Bianca Maria Visconti, moglie di Francesco Sforza e cognata di Alessandro, colei che diede alla luce a Fermo, nelle Marche, il futuro quinto Duca di Milano: Galeazzo Maria Sforza. Sbandieratori, tamburini e figuranti in costume storico del palio dell’Assunta di Fermo, insieme alle musiche e la voce narrante, sfileranno per le vie del centro e omaggeranno con una storia epica la duchessa dal titolo “Teseo e il Minotauro”.

Tra le 17.00 e le 18.00 in piazza Roma show cooking di Gabriele Citti, vincitore dell’undicesima edizione di Bake Off. Gabriele ha 22 anni, viene da Lucca ed è uno studente di Ingegneria biomedica all’Università di Pisa. È un grande appassionato di matematica e ama la fotografia. Si è avvicinato al mondo della cucina grazie alle donne di casa e la pasticceria è stata per lui la salvezza durante il periodo di lockdown. Ha voluto partecipare a per capire se il mondo dei dolci potesse rappresentare il suo futuro, aiutandolo a diventare un pastry influencer. Gabriele ci racconterà come ha vissuto questa esperienza e quali sono i suoi progetti per il futuro nel mondo della pasticceria.

In piazza del Comune a partire dalle 17,20 gran finale della giornata: la sfilata in costume storico della Cavalcata dell’Assunta terminerà il proprio corso dando vita a uno spettacolo formato da atti che descriveranno il racconto inscenato dagli intrattenitori di corte di un tempo, per trasmettere a tutti il grande valore che era stato attribuito alla duchessa.

