La riqualificazione del quartiere S. Felice, che si sta realizzando grazie ai finanziamenti ottenuti tempo addietro dal Comune nell’ambito del “Bando periferie”, si arricchisce di un altro tassello. In mattinata, presenti il sindaco Andrea Virgilio, la vicesindaco Francesca Romagnoli, l’assessore all’Ambiente Simona Pasquali, l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi, è stato inaugurato il grande parco che va ad implementare le attuali aree verdi già presenti grazie alla creazione di un bosco filtro a ridosso dell’autostrada, di percorsi pedonali attrezzati e di ulteriori orti sociali. All’inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, Riccardo Zelioli, responsabile del Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo del Comune, Donatella Boccali, responsabile del Servizio Quartieri e Beni Comuni del Comune, Annalisa Bonini, responsabile della Direzione Tecnica di AEM Cremona S.p.A., don Gianluca Gaiardi, parroco di S. Felice e S. Savino, e i componenti del Direttivo del locale Comitato di Quartiere.

I lavori portati a termine hanno messo in collegamento l’area verde tra via Allende e via San Felice, fino al tratto nord di via Caudana, con la realizzazione di un percorso pedonale. Le due aree verdi alle estremità del nuovo percorso sono state piantumate in modo da svolgere anche la funzione di bosco filtro a ridosso dell’autostrada. La zona intermedia, già boscata, è stata da un’approfondita manutenzione: la pulizia dell’area, potature di contenimento e abbattimento di alcune piante che inteferivano con il nuovo percorso pedonale. L’area boschiva ora costituita in continuità, oltre a svolgere la funzione di barriera, è interamente fruibile. Si tratta di un bosco misto tipico della Pianura Padana con querce e carpini bianchi.

L’esistente area verde tra il parcheggio di via Caudana e gli orti è stata sistemata ed ombreggiata. Sono stati messi a dimora due filari, costituiti da acero campestre ed alberi da frutto che costeggiano il percorso pedonale, mentre l’area è stata seminata a prato. Potenziata anche la parte degli orti sociali, con la collocazione di sei vasche-orti specifici per persone con ridotta capacità motoria.

Il percorso pedonale che collega tutta questa area verde è stato dotato di tre zone attrezzate per la sosta e la convivialità, pavimentate, con il posizionamento di tavolo con panca adatto anche per accostare carrozzine e cestino portarifiuti. L’intera area è provvista di un nuovo impianto di irrigazione. Complessivamente sono state messe a dimora 800 piante d’alto fusto, di cui 41 a pronto effetto. E’ stata installata una stazione di ricarica e-bike, posizionate carrozzine elettriche e collocati devices nei pressi della palestra in via San Felice. E’ stata infine potenziata l’area verde di parco Giovanni Misani. Senza pregiudicare l’utilizzo libero dell’area centrale pavimentata, è stato disegnato a terra il campo da calcetto collocando anche due piccole porte ed installato un canestro per il basket.

“L’area verde di San Felice, tra via Allende e via San Felice fino a via Caudana, è una riqualificazione urbana importante che ha messo insieme verde, ambiente, mobilità sostenibile e inclusione sociale”, dichiarano il sindaco Andrea Virgilio e l’assessora all’Ambiente Simona Pasquali, che aggiungono: “Oltre a recuperare aree che erano in disuso, si è proceduto alla piantumazione di 800 piante ad alto fusto con riqualificazione di un boschetto già esistente, alla realizzazione di un percorso di collegamento ciclopedonale e alla riqualificazione del parcheggio di via Caudana con pavimentazione drenante e piantumazioni in grado di attenuare le bolle di calore.

Quello che si è realizzato a San Felice è un esempio di riqualificazione che si può replicare efficacemente in altre zone della città. Un ringraziamento all’assessore Luca Zanacchi che ha seguito, nel precedente mandato, tutti i lavori, a tutto il Servizio Progettazione Verde e Rigenerazione Urbana del Comune che ha saputo cogliere la sfida del futuro, ai tecnici di AEM Cremona SpA e al Comitato di Quartiere”.

