Favorire i più giovani e motivati nel loro percorso di formazione, per diventare migliori cittadini di domani. La mattina dell’ultima giornata della Festa del Torrone è stata l’occasione anche la consegna delle borse di studio da parte del gruppo Sperlari ad una ventina di ragazzi che hanno eccelso a scuola.

La cerimonia, particolarmente sentita anche dall’amministrazione di Cremona, torna dopo alcuni anni di stop: l’ultima edizione si è registrata infatti nel 2019 ed è stata interrotta dalla pandemia.

Premiati studenti di diverse età, con tre diverse tipologie di contributo in denaro: 250 euro per i ragazzi delle scuole medie, 450 per quelli delle superiori e 800 per gli universitari.

Tanti però gli eventi all’ombra del Torrazzo.

Nel PalaTorrone di Piazza Roma, intorno a mezzogiorno, è stato presentato in esclusiva un nuovo dolce toscano: si chiama “Pan di Stracci” ed è fatto da pezzi di pasta ricavati dagli scarti delle brioches.

