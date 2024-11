Incidente nel primo pomeriggio di domenica sulla Paullese all’altezza di Cappella Cantone: coinvolti un uomo di 49 anni e una donna di 51. Marito e Moglie, che erano diretti a Cremona, sono finiti in ospedale. Sembra che l’uomo alla guida abbia avuto un colpo di sonno e la macchina è finita fuori strada, nei campi. Nel ribaltarsi ha urtato con violenza un manufatto in cemento finendo la carambola contro un albero in cui è rimasta letteralmente incastrata. La donna è stata rianimata e intubata sul posto dai sanitari: entrambi (di Sesto San Giovanni) sono stati portati all’Ospedale di Cremona. Importanti le ripercussioni sul traffico della Paullese.

