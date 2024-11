A partire dall’anno 2024, il Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano organizza nella sede di Cremona degli incontri di Mentorship con professionisti del mondo del lavoro per gli studenti di Ingegneria Gestionale. I mentor, tutti laureati del Politecnico di Milano, dovranno seguire e supportare gli studenti nel loro percorso di crescita professionale. Inoltre, grazie ad esperienze e background differenti, offriranno l’opportunità agli studenti di imparare, crescere e migliorare, sia a livello professionale che personale.

L’iniziativa offre l’opportunità di creare legami preziosi tra gli Alumni PoliMI e gli attuali studenti del corso di Ingegneria Gestionale. Questo programma facilita lo scambio di conoscenze, esperienze e competenze, favorendo la crescita accademica e professionale degli studenti coinvolti ed offrendo ai Mentori l’occasione di rafforzare il loro rapporto con il Campus cremonese del Politecnico di Milano e di avere uno sguardo privilegiato sugli studenti di oggi.

Il prossimo evento di Mentorship, in cui gli studenti potranno incontrare e conoscere i mentor aziendali, si terrà sabato 23 novembre 2024 alle ore 10:00 presso l’azienda Wonder. Questa attività, infatti, rafforza ulteriormente il legame con il territorio e le aziende e avvicina sempre di più mondo accademico e mondo imprenditoriale dando la possibilità agli studenti che studiano nel Polo di Cremona di arricchire il loro percorso universitario e toccare con mano le realtà in cui operano gli Alumni PoliMI.

A valle dell’incontro, verranno selezionati gli studenti da associare ad ogni mentor, che li guiderà non solo offrendo consigli e suggerimenti ma anche condividendo le esperienze simili vissute.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal prof. Luca Fumagalli, docente di Gestione degli Impianti Industriali e Delegato del Consiglio di Corso di Studi ed è seguita sul campo dall’Ing. Roberto Rocca, referente per il Polo di Cremona della delega Alumni del Dipartimento di Ingegneria Gestionale.

