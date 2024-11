Giovedì 21 novembre 2024, alle ore 12.00, il Salone Bonomelli del Seminario Vescovile di Cremona ospiterà un incontro speciale con Andrea Devicenzi, atleta paralimpico, speaker motivazionale e imprenditore.

L’evento, organizzato dal Liceo Vida in collaborazione con UnipolSai Assicurazioni (agenzia di Piadena Drizzona), coinvolgerà tutte le classi prime e seconde dei licei Classico, Scientifico e Sportivo, oltre alla terza del liceo Classico.

Devicenzi, noto per le straordinarie imprese compiute lungo le strade del mondo – da Capo Nord all’India, passando per l’Islanda e gli Stati Uniti – porterà agli studenti una testimonianza di forza, tenacia e determinazione.

Un’iniziativa fortemente voluta dal Liceo diretto dalla Preside Roberta Balzarini: oltre cento ragazzi del Vida potranno attingere dalle emozioni e dai valori positivi di una storia personale potente, come quella del noto atleta paralimpico, capace di veicolare messaggi validi in ambito sportivo, ma anche scolastico e professionale.

Attraverso il racconto della sua esperienza, Devicenzi guiderà infatti i giovani partecipanti in un percorso motivazionale, mostrando come affrontare le sfide e raggiungere obiettivi ambiziosi, anche nelle situazioni più difficili, scegliendo la giusta direzione e curando la scelta dei minimi dettagli.

L’incontro, aperto anche alle famiglie, rappresenta una preziosa un’opportunità unica per i ragazzi di affrontare temi come la perseveranza e la realizzazione personale in modo concreto e coinvolgente.

