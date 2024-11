Dopo la pubblicazione della classifica di Italia Oggi sulla qualità della vita, e il duro attacco di Fratelli d’Italia, che in una nota a firma del consigliere comunale Marco Olzi ha espresso la propria preoccupazione sullo scivolone di 40 posizioni nella sotto-classifica sulla sicurezza, non si fa attendere la replica del capogruppo del Pd in consiglio comunale, Roberto Poli.

“Ffi nella sue dichiarazioni dimentica alcuni fondamentali, a partire dal fatto che la classifica di Italiaoggi sulla qualità della vita è riferita alla tutta la Provincia” evidenzia. “Dimentica, inoltre, un piccolo dettaglio: ovvero che la classifica vede Cremona migliorare ulteriormente in merito alla qualità della vita, posto che passa dalla 36 esima alla 25 esima posizione in Italia”.

Non solo: per Poli, “in relazione invece al problema sicurezza, Fdi finge di ignorare che su tutto il territorio va garantita innanzitutto dalle Forze dell’Ordine, che dipendono dal Ministero dell’Interno, e che le criticità, purtroppo, sono un problema nazionale. E’ evidente la carenza di personale sul territorio e le richieste di rafforzamento vanno indirizzate al Ministero, come da noi più volte fatto. E sarebbe opportuno che i parlamentari di area centrodestra sollecitassero il governo in tale direzione”.

Per il consigliere Dem, infine, Fdi “Dimentica che sono in arrivo con il prossimo bilancio ulteriori tagli ai Comuni e ostacoli alle assunzioni. Da parte nostra abbiamo ben presente la necessità di sicurezza dei cittadini e quanto può fare l’amministrazione: sono in atto azioni di rinforzo dei controlli con tutti gli strumenti disponibili e azioni preventive per affrontare i complessi problemi sul fronte sicurezza, che riguardano purtroppo tutti i territori, al di là del colore dell’Amministrazione in carica”.

© Riproduzione riservata