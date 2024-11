“La recente classifica di Italia Oggi sui reati e la sicurezza nelle province italiane evidenzia una situazione di crescente criticità per Cremona, che si posiziona al 65° posto su 107, confermandosi nel gruppo delle province con un giudizio appena sufficiente. Questo dato preoccupante certifica un problema oggettivo e non può essere ridotto a una questione di percezione soggettiva, come spesso dichiarato dall’amministrazione comunale”.

Lo dichiara il capogruppo di FDI in consiglio comunale Marco Olzi a nome di tutti i componenti del gruppo.

“È evidente – continuano i consiglieri – che Cremona, rispetto ad altre province italiane, sta arretrando in termini di sicurezza, e ciò si riflette non solo nell’aumento di fenomeni di microcriminalità, furti e atti vandalici, ma anche nella percezione diffusa di insicurezza da parte dei cittadini. La sicurezza non è solo una questione statistica, ma un elemento fondamentale per il benessere della comunità, la vivibilità urbana e la capacità del territorio di attrarre investimenti, lavoro e turismo.

“La classifica di Italia Oggi conferma che servono interventi concreti e immediati. La nostra città ha bisogno di politiche incisive per migliorare il controllo del territorio, potenziare il lavoro delle forze dell’ordine e investire in misure di deterrenza e prevenzione, come un rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza, un miglior utilizzo dell’illuminazione pubblica e una maggiore attenzione alle aree critiche della città, spesso lasciate al degrado.

“Questa situazione rappresenta un campanello d’allarme che non può essere ignorato. Continuare a minimizzare o a considerare i timori della popolazione come mere percezioni soggettive non fa che aumentare il senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni. È tempo di affrontare questo tema con serietà e determinazione, riconoscendo che il problema esiste e che può essere risolto solo attraverso un’azione sinergica tra amministrazione, forze dell’ordine e realtà sociali.

“Come consiglieri di Fratelli d’Italia in Comune a Cremona – concludono – riteniamo doveroso che l’amministrazione comunale prenda finalmente coscienza della gravità della situazione e presenti un piano concreto e dettagliato di interventi. La sicurezza non può essere un tema secondario: è un diritto fondamentale che ogni cittadino deve vedere garantito, ed è la base per costruire una comunità serena, coesa e prospera. Cremona non può più permettersi di arretrare su questo fronte. Serve un cambio di passo deciso e immediato”.

