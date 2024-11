La provincia di Cremona sale dalla 36esima alla 25esima posizione guadagnando ben 11 punti, nella classifica sulla qualità della vita realizzata dal quotidiano ItaliaOggi Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, da cui emerge che il centro nord continua ad avere maggiore capacità di ripresa.

Nella cassifica generale le province lombarde che precedono Cremona sono quattro: Milano (prima assoluta), Monza Brianza, Brescia e Bergamo.

Una classifica senza enormi scossoni rispetto agli anni precedenti e che comunque ha visto una decina di città fare significativi progressi, mentre altrettante hanno subito una penosa retrocessione. Cremona rientra tra le province che hanno guadagnato più di dieci posizioni insieme a Ravenna, Trieste Gorizia, Ferrara, Pisa, Novara, Fermo, Pescara e Bari.

Due i dati più significativi nel confronto con la classifica del 2023. Il primo in negativo, in una voce molto attenzionata in questo priodo, la sicurezza, categoria nella quale la provincia perde ben 40 posizioni piazzandosi al 65esimo posto.

Il dato positivo emerge nella categoria lavoro, dove la provincia recupera ben 34 poszioni ed è 14esima in Italia. In questa categoria vegono consderati tasso di occupazione e disoccupazione distinti per sesso; nati-mortalità aziendale; importo dei protesti per abitante e incidenza di startup e Pmi innovative.

Nella categoria ambiente la provincia di Cremona recupera 4 posizioni rispetto al 2023 ed è trentesima. Quest’anno sono stati adottati nuovi criteri per attribuire il punteggio, non solo vengono considerati i monitoraggi ambientali, ma anche le azioni messe in atto dagli amministratori locali per migliorare la situazione.

Acquista sei posizioni e si piazza 67esima nella categoria istruzione.

Cremona è 30esima (+6) per quanto riguarda la popolazione (numero medio di figli per donna; indice di dipendenza strutturale, indice di dipendenza degli anziani, indice di vecchiaia; la speranza di vita alla nascita; speranza di vita a 65 anni.

Occupa la posizione numero 10 (+4) per reddito e la 26esima (+10) nella categoria salute.

Infine, la provincia resta stabile all’82esimo posto per quanto riguarda il turismo, voce include anche intrattenimento e cultura.

