Cremona, 18 novembre 2024 – Oleificio Zucchi conferma la sua presenza al PLMA di Chicago 2024, una delle più rilevanti fiere dedicate alle Private Label in Nord America, che si terrà al Donald E. Stephens Convention Center dal 17 al 19 novembre. Nel contesto dell’Italian Pavilion, Oleificio Zucchi accoglierà operatori e professionisti del settore presso la North Hall, stand n.1844 per presentare la propria gamma di oli per le Private Label.

“Siamo volati a Chicago per portare avanti il nostro obiettivo di sempre: diffondere la cultura dell’olio e valorizzare le eccellenze del Made in Italy,” afferma Alessia Zucchi, Amministratore Delegato di Oleificio Zucchi. “PLMA è per noi un appuntamento strategico che ci consente di mostrare al pubblico del Nord America l’impegno costante nella qualità e tracciabilità dei nostri oli.”

Fondata nel 1810, Oleificio Zucchi ha consolidato nel tempo la sua missione incentrata su trasparenza e sostenibilità lungo tutta la filiera produttiva, valori che oggi si riflettono nella sua strategia di presenza internazionale. Proseguendo nel presidio del mercato americano, l’azienda investe in collaborazioni con importanti operatori statunitensi per rafforzare la propria presenza nei principali canali di distribuzione. Durante PLMA 2024, l’azienda avrà l’opportunità di condividere con il pubblico americano i valori di tracciabilità, sostenibilità e attenzione alla qualità che caratterizzano la produzione dei suoi oli, divulgando al contempo l’arte del blending e posizionandosi come partner ideale in termini di qualità e servizio per i più importanti operatori americani del retail e del Food service.

