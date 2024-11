Nella serata di lunedì, durante l’evento Italiaoggi Qualità della vita Awards, organizzato dal quotidiano in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, nella sede di Torre Velasca a Milano, il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, ha ricevuto il premio per il secondo posto in Italia guadagnato dalla nostra città per la categoria Sicurezza Sociale, un riconoscimento per l’impegno e il supporto a sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione.

“Un riconoscimento importante per un territorio che vuole valorizzare lo spirito di comunità e di cooperazione” ha commentato il primo cittadino. “Lavorare per l’inclusione vuol dire lavorare a sostegno delle fragilità, che toccano fasce diverse della popolazione, incluse anche le nuove generazioni, che devono essere accompagnate nel loro percorso di vita. In questa direzione va anche il progetto Giovani in Centro, un progetto importante di rigenerazione urbana che, grazie a fondi del Pnrr, consentirà di riqualificare edifici e piazze cittadini trasformandoli in nuovi spazi per giovani e giovani famiglie.

La sicurezza sociale è un tema importante, che riguarda le nuove generazioni, sul quale continueremo a investire per confermare l’attenzione che come amministrazione abbiamo verso le diverse forme di fragilità. Cremona ha da sempre una grande tradizione nella presa in carico dei nostri anziani: questa stessa sensibilità la dobbiamo estendere anche alle nuove generazioni”.

© Riproduzione riservata