Era il 20 marzo del 2011 a Castelvetro Piacentino quando Stella Paroni, 91 anni, era stata uccisa (dopo una presunta violenza sessuale) dal vicino di casa Giovanni Badalotti, attualmente in carcere. Era gettata brutalmente dal terzo piano della sua abitazione in via Aldo Moro. Poi il corpo, caricato su una carriola, era stato gettato vicino alla discarica. Martedì mattina in Comune a Castelvetro è stata annunciata l’intitolazione di una via a Paroni, con un ritrovo presso il parcheggio delle scuole in Via Kennedy alle 11 di sabato 23 novembre. Sempre nell’ambito delle iniziative legate alla giornata contro la violenza sulle donne, nel pomeriggio la camminata benefica sul ponte di Po.

