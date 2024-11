Momenti di paura martedì all’alba in tangenziale, dove un camion ha improvvisamente preso fuoco. Erano circa le 6.30 e il mezzo stava transitando in via Nazario Sauro lungo la corsia che porta verso Mantova, all’altezza del distributore Tamoil, quando improvvisamente lo pneumatico del semirimorchio ha preso fuoco.

Immediato l’intervento, sul posto, dei Vigili del Fuoco, la cui caserma è proprio di fronte. Nel frattempo tuttavia l’uomo è rimasto ustionato, mentre cercava di spegnere, da solo, la gomma in fiamme. Si è reso quindi necessario anche l’intervento dei soccorritori del 118.

Il conducente, un 37enne, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Durante le operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza del mezzo, si sono create code lungo la direttrice, poi smaltite. lb

© Riproduzione riservata