Manca poco più di un mese ma in Italia- tra i personaggi sui social- è sempre stata tra le prime a fare l’albero di Natale, per poi postarlo a favore di follower. Chiara Ferragni si è mostrata (in pigiama) mentre è impegnata a fare l’albero di Natale nella sua casa di Citylife con i figli -di spalle- Leone e Vittoria.

I piccoli di casa la aiutano nell’addobbo con le palline. E proprio i figli erano stati protagonisti di una foto in cui si vedeva, per la prima volta, un presepio enorme luminoso che ha attirato l’attenzione di Vittoria e Leone. Ormai il Natale in casa Ferragni è arrivato.

