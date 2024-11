Gli spazi della Fiera di Cremona potrebbero essere ristrutturati per ospitare eventi di varia natura in un ambiente con una capienza fino a 3000 posti, di cui oggi la città è sprovvista. E’ a questo fine che Provincia, Comune e Camera di Commercio parteciperanno al bando al Bando del Ministero del Turismo che attinge al Fondo unico nazionale per il turismo 2024 con il progetto “Infinity 1- Pala Cremona” per la riqualificazione del padiglione 1 di CremonaFiere, che consentirebbe di finanziare sino al 75% del costo del progetto.

Questa struttura è stata ritenuta quella che più si addice a necessità logistiche e di flessibilità. Attualmente è carente dal punto di vista tecnologico, e, se arriveranno i fondi, sarà potenziata con attrezzatura audio video all’avanguardia, strutture di separazione, tecnologia per la loro gestione.

Come si legge nella delibera di approvazione del protocollo d’intesa del presidente della Provincia Roberto Mariani, “aderendo a questo progetto l’amministrazione provinciale intende promuovere ulteriormente il turismo musicale, valorizzando la consapevolezza, il senso di appartenenza e di orgoglio della comunità locale, le manifestazioni e gli eventi musicali che si svolgono nel territorio cremonese. Il progetto costituisce infatti un‘occasione di promozione e valorizzazione territoriale, anche attraverso nuove forme di fruizione della destinazione o comunque integrative di quelle tradizionali; e per questo è necessario disporre di spazi adeguati destinati agli eventi e alla musica.

“Una gestione ottimale del sistema fieristico del territorio è determinante per la performance del settore turistico-ricettivo e crea ricadute positive anche sulle imprese del comparto dell’artigianato alimentare e artistico, oltre che sul comparto zootecnico, che rappresentano filiere fondamentali per il nostro territorio. L’analisi dei flussi turistici della provincia evidenzia come gli arrivi e le presenze siano influenzati in modo determinate dagli eventi fieristici e dagli eventi musicali”.

“Gli enti sottoscrittori del protocollo in approvazione “ritengono fondamentale disporre di ulteriori spazi rispetto a quelli presenti sul territorio da destinare agli eventi e alla musica, spazi adatti ad ospitare eventi di rilievo nazionale e internazionale con una capienza superiore ai 1.000 posti della sala maggiormente capiente oggi disponibile (Teatro Ponchielli), essendo fondamentale sviluppare tale possibilità di marketing”. gb

