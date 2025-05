È Cremona la nuova tappa delle City Escape firmate Garipalli, e stavolta la sfida è epica: riportare la libertà in città affrontando il figlio dell’Imperatore Enrico IV in un improbabile duello all’ultimo colpo… di genio! L’appuntamento è per sabato 17 maggio, dalle 11.00 alle 17.00, con Duello per la Libertà. Dal 9 maggio è possibile registrarsi su garipalli.com per partecipare gratuitamente alla una nuova avventura da vivere in anteprima.

Siamo nella Cremona medievale, intorno all’anno 1100, quando la città era sotto il Sacro Romano Impero e pagava ogni anno all’Imperatore una tassa assai onerosa di cinque chili d’oro. L’avventura ha come protagonista il leggendario Giovanni Baldesio, detto Zanén de la Bàla, chiamato a liberare la città dal dominio imperiale. Ma Zanén non è certo l’eroe che ci si aspetta: sovrappeso, ubriaco e con le braghe calate. Sarà compito dei giocatori aiutarlo a ritrovare lucidità, coraggio e senso dell’orientamento per sconfiggere l’Imperatore e restituire la città ai cremonesi.

L’avventura inizia al Museo Archeologico e si conclude in Piazza del Comune, attraversando le strade della città tra enigmi, indizi, sfide e sorprese. Il percorso, fruibile tramite una chat sul telefono, è stato progettato per regalare un’esperienza immersiva tra reale e digitale, dove storia e leggenda si intrecciano in modo divertente e coinvolgente.

La City Escape di Cremona è stata realizzata grazie al bando #InnovaCultura promosso da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia. Il progetto sostiene nuove modalità di fruizione culturale, valorizzando il patrimonio locale e favorendo la collaborazione con imprese creative come Garipalli.

L’esperienza si chiuderà in grande stile con la Notte dei Musei: a partire dalle 19.00, nel cortile del Museo Archeologico, Circolo Arcipelago Cremona accoglierà il pubblico con dj set e consumazioni, per un momento di festa e condivisione. Anche chi non riuscirà a partecipare al test della City Escape potrà vivere questa serata speciale e incontrare il team di Garipalli.

Un’occasione unica per riscoprire Cremona sotto una luce nuova, tra cultura, gioco e partecipazione attiva.

