Il Consorzio Agrario di Cremona partecipa alla 233ª edizione della storica fiera di Codogno, che si terrà oggi, 19 novembre, e domani, 20 novembre, nel polo fieristico di Codogno. Questo appuntamento annuale rappresenta una delle più antiche manifestazioni del settore agricolo e zootecnico in Italia, affermandosi come evento di riferimento per produttori, allevatori, esperti del settore e appassionati del mondo agricolo.

Durante la manifestazione, il Consorzio Agrario di Cremona sarà presente nel padiglione commerciale con uno stand dedicato, dove sarà possibile incontrare gli esperti, conoscere le ultime novità in ambito agricolo e scoprire soluzioni innovative per migliorare la produttività e la sostenibilità delle attività agricole.

La partecipazione del Consorzio si inserisce all’interno di una strategia volta a consolidare il dialogo con le aziende agricole del territorio, mettendo a disposizione prodotti di qualità, tecnologie avanzate e servizi di consulenza per supportare le esigenze dei soci e dei clienti.

Per chi desidera visitare lo stand del Consorzio Agrario di Cremona, la fiera di Codogno sarà aperta al pubblico dalle ore 9 alle ore 18.

