Si terrà sabato 23 novembre alle ore 11 presso la Sala conferenze “Virginia Carini Dainotti” della Biblioteca Statale di Cremona la presentazione della traduzione integrale in LIS (Lingua dei Segni Italiana ) del best seller mondiale Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry. Una traduzione che mancava e che è stato possibile attuare grazie al progetto promosso dalla Biblioteca Statale di Cremona inserito con il titolo “BibliotecAperta-libri tra le mani” nel PNRR, finanziato da “Unione Europea – NextGeneration Eu” e inserito nella misura e linea di investimento dell’intervento PNRR Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi.

In questo stesso progetto è inserita e conclusa anche l’installazione del servoscala all’ingresso della Biblioteca, che abbatte l’ultima barriera architettonica ancora presente nell’Istituto, quella che impediva l’accesso alla Sala Lazzari, che è il primo front office, corner della narrativa ed emeroteca, oltre che sede di incontri e gruppi di lettura.

Quella che viene presentata è una traduzione importante, realizzata a cura dell’Associazione Guanti Rossi di Milano. Questa del capolavoro di Saint-Exupéry vuole essere il primo passo per un progetto più ampio che la Biblioteca Statale intende proseguire per la creazione di un vero proprio ‘scaffale virtuale in LIS’, che accoglierà sul sito della Biblioteca nuovi titoli, sempre dedicati all’infanzia.

Parteciperanno alla presentazione della traduzione dell’opera “Il Piccolo Principe” in LIS, oltre alla direttrice Raffaella Barbierato, il prof. Fabio Perrone, del Rotary Club Homaranismo, la traduttrice dr.ssa Nicole Vian e il prof. Pietro Celo, docente LIS presso il Dipartimento delle Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università degli Studi di Parma.

© Riproduzione riservata