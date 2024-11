Con un aperitivo informale aperto ai giovani collaboratori e alle loro famiglie, è stata inaugurata lunedì 18 novembre la nuova redazione de L’Ora Buca (www.orabuca.it), ospitata dal CSV Cremona Sud di Via San Bernardo n. 2.

La redazione è stata interamente sistemata dai ragazzi che fanno hanno aderito alla proposta dell’Associazione QUINDIE Aps di avvicinamento al giornalismo. I lavori sono iniziati nel corso dell’estate con lo svuotamento dei locali, prima adibiti a magazzino, mentre nelle settimane seguenti i ragazzi e i volontari hanno pulito, sistemato e imbiancato la redazione, che è stata poi completata con l’arrivo dell’arredamento e del materiale informatico.

“L’obiettivo dell’incontro non era tanto quello di aprire per la prima volta la redazione, quanto di incontrare le famiglie dei ragazzi per conoscerle e farci conoscere, per illustrare l’idea che sta alla base de L’Ora Buca e raccontare i nostri progetti”, ha spiegato Patrizio Pavesi, direttore del giornale e presidente dell’Associazione Quindie Aps, “Ci sentiamo molto responsabilizzati ad accompagnare questi ragazzi per un piccolo tratto del loro percorso: non siamo né un’istituzione né la scuola, per questo tenevamo particolarmente a far conoscere ai loro genitori le persone, le attività e i luoghi che frequentano”.

“Il nostro giornale è nato soltanto 7 mesi fa e ora avere una redazione accogliente e funzionale è un traguardo importante, non solo a livello simbolico”, ha proseguito Pavesi, “Abbiamo iniziato a seminare soltanto da poco e vogliamo arricchire la nostra proposta di altri contenuti: non tutti i semi gettati germoglieranno e daranno frutto, ma qualcosa di importante è già stato fatto e crediamo nella bontà di questa idea e dell’esperienza di formazione, vita e lavoro che cerchiamo di offrire. Speriamo ora di accogliere nuovi ragazzi interessati ad avvicinarsi al mondo dell’informazione e trovare l’appoggio della società e del tessuto economico cremonese”.

Insieme ad altre realtà del mondo sociale, imprenditoriale e scolastico cittadino, la redazione de L’Ora Buca sarà protagonista del progetto “Giovani On”, capitanato da Informagiovani: una serie di iniziative, illustrate dalla rappresentante dell’ente Maria Sara Rota, rivolte agli studenti delle scuole superiori e agli universitari delle facoltà cittadine, che L’Ora Buca avrà il compito di presentare, promuovere e raccontare attraverso articoli, servizi e canali social.

L’Associazione Quindie Aps, con il segretario Alberto Nespoli, ha poi ringraziato il Centro di Servizio per il Volontariato per la concessione degli spazi e i donatori che hanno sostenuto il progetto in questi primi mesi di vita: Officina Terremoto, Agenzia pratiche auto Panevino, Officina KD Team, Andrea Style Parrucchiere, Agenzia Immobiliare Bodini e i privati e le aziende che hanno contribuito donando mobili per ufficio e computer.

