Pressione in diminuzione su tutta la Lombardia. Se mercoledì ci sarà una mattinata con cielo coperto a Cremona arriveranno poi schiarite nell’arco della giornata. I meteorologi parlano di un possibile arrivo dei primi fiocchi di neve in città tra sabato 23 e domenica 24. Con i valori di temperature che oscilleranno tra i -1 e i 6 gradi.

A Milano la neve è prevista per giovedì, quando i tetti del capoluogo potranno essere imbiancati.

Non è invece prevista pioggia, che potrebbe essere utile per arginare la cappa di smog che attanaglia ancora una volta la nostra regione: da oggi sono entrate in vigore le misure temporanee di I livello in gran parte della Lombardia, tra cui la provincia di Cremona.