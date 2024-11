Sono finiti in ospedale in codice giallo i due anziani che erano a bordo dell’autovettura finita in un campo a lato di via Giuseppina nel territorio di Malagnino questa mattina a mezzogiorno. A bordo due anziani, un uomo di 87 anni e una donna di 83, diretti verso Cremona. Il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto per cause ancora da accertare e l’auto ha attraversato la carreggiata finendo nel campo dalla parte opposta al suo senso di marcia. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli.

I due anziani per quanto provati non hanno riportato gravi ferite. Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco e i carabinieri di San Daniele per i rilievi del caso. lb

