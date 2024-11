Un litigio dai contorni ancora poco chiari quello avvenuto questa mattina poco dopo le 10 in via Dante, di fronte al cavalcavia del cimitero. Due cittadini stranieri hanno discusso animatamente e sono venuti alle mani, tanto che qualcuno ha chiamato il 112, intervenuto con due Volanti della Polizia. Sul posto un’ambulanza della Croce Verde che ha portato un 41 enne al Pronto soccorso in codice verde.

Qualche ora dopo a poca distanza un altro litigio violento sul piazzale della Stazione. Erano le 15.15 quando è nuovamente intervenuta un’ambulanza; ferite anche in questo caso lievi per un 43enne. gb

© Riproduzione riservata