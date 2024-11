Iniziata, alla biglietteria del Museo del Violino, la vendita dei ticket per il tradizionale concerto del periodo natalizio, in programma venerdì 20 dicembre alle ore 21 all’Auditorium Giovanni Arvedi. L’evento è promosso dal Museo del Violino con il sostegno di Fondazione Arvedi-Buschini, Uno-media e MdV Friends.

Eccezionale la proposta artistica che vede l’ensemble vocale The Swingle Singers alle prese con il programma Together at Christmas. Uno dei gruppi vocali più ammirati e amati al mondo: gli spettacoli dei The Swingles sono sempre originali e di altissimo livello, portandoli ad esibirsi in teatri e festival di tutto il mondo. Vincitori di ben 5 Grammy Awards, ogni anno ricevono prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Grazie al seguito di un pubblico di diverse generazioni, alle loro travolgenti esibizioni dal vivo, alle colonne sonore per il cinema e Tv, e ad un’evoluzione musicale sempre costante nella creazione di progetti nuovi e originali, gli Swingles sono un punto di riferimento internazionale sin dalla loro fondazione.

Grazie alle loro abilità vocali, The Swingles passano da un genere musicale all’altro, reinventando jazz, classica, pop, folk e world music, con un repertorio di arrangiamenti in continua crescita e con l’utilizzo di tecnologie sempre nuove e originali, per uno show che non ha eguali.

Gli Swingles si esibiscono in tutto il mondo in tournée anche con orchestra, sotto direttori quali Antonio Pappano, Zubin Mehta, Marin Alsop, Michael Tilson Thomas, Yoel Levi, Vla-dimir Jurowski, John Axelrod e EdodeWaart, in teatriquali Royal Albert Hall di Londra e Teatro La Scala di Milano.

I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Museo del Violino a Cremona in piazza Guglielmo Marconi, telefono 0372/080809, aperta da martedì a venerdì dalle 11.00 alle 17.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00. Online sul sito www.vivaticket.it. Il prezzo dei biglietti è di euro 30 per tutti i settori. Promozione studenti 12 euro per i settori F e G.

LA SCALETTA DEL CONCERTO

O Come O Come Emmanuel – Trad, arr. Clare Wheeler

Christmas Concerto Grosso – Arcangelo Corelli, arr. Richard Eteson

Gabriel’s Message – Trad, arr. Jonathan Rathbone

White Christmas – Irving Berlin, arr. Jonathan Rathbone

Air on the G String – Johann Sebastian Bach, arr. Ward Swingle

Little Organ Fugue Johann Sebastian Bach, arr. Ward Swingle

Badinerie – Johann Sebastian Bach, arr. Ward Swingle

Good bye England (Covered in Snow) – Laura Marling, arr. Edward Randell

Sleigh Ride – Leroy Anderson/Mitchell Parish, arr. Jonathan Rathbone

Narnia – Joanna Goldsmith-Eteson/Oliver Griffiths/Sara Davey

Carol of the Bells – Mykola Leontovych/Peter J. Wilhousky, arr. Jon Smith

The Kings – John Henry Hopkins Jr./Pyotr Ilyich Tchaikovsky, arr. Joanna Goldsmith-Eteson

Tidings (The Hampton Court Carol) – Trad, arr. Kevin Fox

Deckthe Hall/What Child is This? – Trad, arr. Ward Swingle

Silent Night – Franz Gruber, arr. Jonathan Rathbone

Jingle Bells – Trad, arr. Ben Parry

This Christmas – Donny Hathaway, arr. John Smith

Carol Medley – Trad, arr. Jonathan Rathbone

Wrapped in White – Edward Randell

Auld Lang Syne – Trad, arr. Joanna Forbes L’Estrange

The Christmas Song – Mel Tormé, arr. Alexander L’Estrange

