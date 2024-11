Una mostra rivolta soprattutto ai più piccoli, ma che può essere apprezzata da tutti gli appassionati dell’arte del disegno: è la personale dell’illustratrice francese Sylvie Bello inaugurata nel fine settimana a Cremona, allestita nella galleria di Tapirulan.

L’autrice anni fa aveva vinto l’undicesima edizione del Concorso Internazionale di Illustrazione promosso dall’Associazione e ha scelto di tornare nella città del Torrazzo presentando il suo nuovo libro La bambina e l’orsa, edito da Topipittori.

In esposizione le tavole originali create anche per un altro libro, La prima neve, dal grande formato di pubblicazione e dalla storia colma di suggestioni. La mostra è l’occasione per il pubblico di esplorare le diverse tecniche pittoriche usate negli albi, dai pennarelli alla monotipia, una procedura particolare che unisce la stampa alla pittura. L’esposizione sarà visitabile fino al 26 gennaio.

Il servizio di Federica Priori

