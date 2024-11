Secondo i medici è un inizio di stagione intenso per quanto riguarda l’influenza. Già 1 milione e 300 mila italiani sono finiti a letto con l’influenza stagionale o sindromi simili, 370 mila solo nell’ultima settimana. E con l’abbassamento delle temperature i numeri sono destinati a salire. Il picco dei contagi è previsto proprio durante le festività natalizie.

In totale, l’influenza 2024-25 con il suo mix di patogeni metterà a letto “circa 15 milioni di italiani”. Per questo i medici invitano a vaccinarsi. Contro l’influenza, ma anche contro il Covid, anche se in quest’ultimo caso i numeri di chi sceglie di immunizzarsi sono più bassi. Il territorio cremonese sta rispondendo positivamente alla campagna vaccinale.

Ad oggi sono state somministrate oltre 56mila dosi contro l’influenza, e circa 8700 contro il covid. Numeri leggermente superiori e in linea con lo stesso periodo dello scorso anno.

Proteggersi è fondamentale, ricordano gli esperti soprattutto per le categorie più a rischio come anziani e fragili. Dunque l’invito è quello di procedere con la vaccinazione in farmacia o negli hub prenotandosi sul portale regionale.

© Riproduzione riservata