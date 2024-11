Per non trovarsi faccia a faccia con il suo ex, del quale è ancora terrorizzata, oggi la vittima, che ha raccontato in aula il suo incubo durato dieci lunghi anni, ha testimoniato dietro un paravento. Lui, 39 anni, che ha il divieto di avvicinarsi alla donna, l’ha ascoltata seduto al banco degli imputati a fianco del suo legale, l’avvocato Raffaella Parisi. Lei, 52 anni, si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Vittorio Patrini.

E’ l’ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia approdato nell’aula penale del tribunale di Cremona, con il 39enne accusato di aver alzato le mani contro la sua ex, con cui ha convissuto sei anni. A partire dall’ottobre del 2017 fino all’aprile di quest’anno, in più occasioni, soprattutto quando beveva o assumeva sostanze stupefacenti, l’avrebbe sottoposta a pesantissimi maltrattamenti, colpendola, nel corso dei vari litigi, tutti per futili motivi, con pugni, calci e schiaffi al volto e al torace. L’uomo era accusato di episodi di violenza anche prima del 2017: per quei fatti ha già patteggiato.

Più volte la vittima, come raccontato in una lunga deposizione, era stata costretta a ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale per le lesioni riportate. Nel corso degli anni, l’uomo, nel corso di continue discussioni, l’avrebbe colpita con un coltello, ferendola al polso e ad una gamba, le avrebbe sferrato calci alle costole e ad una spalla, l’avrebbe ferita al volto colpendola con i pugni. Sempre sotto l’effetto di alcol, l’avrebbe inoltre ingiuriata, minacciata e colpita altre volte con pugni al torace, fratturandole le costole.

Nell’aprile dell’anno scorso, dopo essere stato allontanato dall’abitazione della donna, decisa a porre fine a quella relazione violenta, lui si era ripresentato davanti a casa, sfondando la porta dell’appartamento, restandoci contro la volontà di lei per una settimana.

La sentenza sarà emessa il prossimo 19 febbraio.

