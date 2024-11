Continua la serie di nomine negli enti a partecipazione pubblica da parte del sindaco di Cremona Andrea Virgilio. Dopo la designazione per il Cda della Fondazione Teatro Ponchielli di Cristiana Mainardi, ufficializzata anche la scelta di Anna Lazzarini per il Consiglio Generale (e quindi per il consiglio di amministrazione) della Fondazione Museo del Violino.

Il Consiglio generale è organo di indirizzo della Fondazione ed è composto da due membri indicati dal Comune (socio fondatore) di cui uno è il sindaco pro tempore; due membri indicati dalla Fondazione Arvedi-Buschini (socio fondatore); due membri per ciascuno degli altri fondatori ed eventualmente un membro indicato dalla Consulta dei Sostenitori (se costituita).

Il Cda è invece costituito da 5 membri di cui, di diritto, il sindaco in veste di Presidente e il membro designato dal Comune nel Consiglio generale; uno dei due membri indicati dalla Fondazione Arvedi Buschini (di diritto) e infine due componenti nominati dal Consiglio generale tra i rappreentanti dei Fondatori nello stesso Consiglio generale.

51 anni, laureata in Filosofia, Lazzarini vanta una lunga carriera accademica con studi nel campo dell’epistemologia, della pedagogia e dell’antropologia, è attiva tra l’altro in diversi progetti di impegno civile.

E’ stata anche componente del Cda di Fondazione Ponchielli e nel 2020, quando scoppiò il “caso Cauzzi” fu tra i consiglieri che votarono contro la sostituzione della Sovrintendente decisa dall’allora sindaco Galimberti.

