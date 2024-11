Nell’ambito della programmazione degli interventi di manutenzione del Civico Cimitero, l’Amministrazione comunale ha avviato le procedure per le esumazioni dei defunti sepolti nel campo 4, operazioni che verranno effettuate a partire dall’inizio del prossimo mese di febbraio.

Le esumazioni, necessarie per rendere disponibile una nuova porzione di campo per le future sepolture, sono state disposte dall’Ufficio Servizi Amministrativi Cimiteriali e ufficializzate con un’ordinanza a firma del Sindaco affissa fuori dai cancelli del cimitero, presso il campo 4, all’Albo Pretorio e sul sito del Comune per 90 giorni, insieme all’elenco dei nominativi di tutti i 217 defunti che verranno esumati.

Le operazioni sono possibili per legge dopo almeno dieci anni dall’ultima sepoltura e, nello specifico sul campo 4, l’Amministrazione ha messo in atto le procedure solo dopo avere verificato l’effettiva necessità di avere nuovi spazi a disposizione, lasciando così di fatto trascorrere un lasso di tempo maggiore rispetto ai dieci anni previsti. Nel dettaglio infatti le prime sepolture nel campo risalgono alla fine del 2004 e le ultime al gennaio del 2010.

I famigliari dei defunti sepolti nel campo interessato possono contattare da subito l’Ufficio Servizi Amministrativi Cimiteriali per manifestare la loro volontà sulla destinazione dei resti che risulteranno a seguito delle operazioni di esumazione (cim@comune.cremona.it – tel 0372407361 – 0372407362). I resti, infatti, potranno essere tumulati in un nuovo ossario preso in concessione, in un ossario o in un loculo dove sono già tumulati altri famigliari o traslati in un altro cimitero in città o fuori Comune, a seguito del pagamento delle relative tariffe vigenti, oltre che della tariffa dovuta per l’operazione di esumazione. Nel caso in cui nessun famigliare esprima le proprie preferenze, i resti verranno raccolti nell’ossario comune all’interno del cimitero.

Entro la metà del prossimo mese di gennaio sarà disponibile, presso l’Ufficio Servizi Amministrativi Cimiteriali, il programma dettagliato delle operazioni, con l’individuazione del giorno e dell’orario preciso dell’esumazione di ogni singolo defunto, in modo da permettere, ai famigliari che fossero interessati, di essere presenti.

Per tutte le ulteriori informazioni riferite alle singole situazioni, gli addetti dell’Ufficio Servizi Amministrativi Cimiteriali sono a completa disposizione dei famigliari che possono inviare una mail o telefonare ai recapiti sopra riportati.

