In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Associazione A.I.D.A. presenta un progetto speciale per sensibilizzare e raccontare il difficile tema della violenza maschile sulle donne. Attraverso il docufilm Finalmente respiro, si accendono i riflettori sul lavoro delle volontarie del Centro Antiviolenza di Cremona e sulle storie di chi ha trovato la forza di rinascere.

Si tratta di una produzione indipendente che racconta l’Associazione, l’impegno delle volontarie e la motivazione che le spinge ogni giorno a donare tempo, energie, competenze per essere al fianco delle donne maltrattate nel loro percorso di uscita dalla violenza maschile. Racconta anche, in maniera rispettosa e tutelante, alcune storie di donne accolte in A.I.D.A., grazie ad artiste che generosamente si sono prestate a trasformare la sofferenza in immagine, musica, parola.

Infine, con la metafora del kintsugi, l’antica tecnica giapponese che con metalli preziosi ricostruisce i frammenti del vasellame rotto, il film vuole trasmettere un messaggio di fiducia in sé stesse per un futuro di rinascita. Insieme è possibile, per ciascuna e per tutte. Finalmente respiro è stato realizzato grazie alla disponibilità e all’impegno di un collettivo di persone: le volontarie, che si sono messe a disposizione per raccontare le loro proprie emozioni, soddisfazioni, e qualche volta anche frustrazioni, che questa attività di volontariato comporta, il regista e quanti hanno collaborato con lui, mettendo in campo creatività e talento nel rispetto delle altrui sensibilità.

Finalmente respiro è molto più di un film. È una narrazione intima e rispettosa che, attraverso immagini, parole e musica, descrive non solo il dolore, ma anche la trasformazione. Le storie rappresentate, pur essendo frutto di un lavoro attento e delicato, portano sul grande schermo una testimonianza potente: quella di donne che si ricostruiscono, come il kintsug. Un docufilm che celebra la forza delle donne e il valore della solidarietà.

Il film verrà proiettato presso il Cinema Teatro Filo nelle serate del 25 e 28 novembre, alle ore 21. L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 3713097251, dalle ore 09:30 alle 12:30.

L’obiettivo è che la divulgazione di quest’opera non si fermi alle date del 25 e 28 novembre, ma possa trovare spazio in altre occasioni, e in altre realtà in particolare nelle scuole, dove c’è necessità di educare e formare le generazioni future al rispetto reciproco e alla non violenza.

Finalmente respiro – Regia di Antonio Capra – 2024 – 67’; “Cinema Teatro Filo” ore 21:00; 25-11-24 e 28-11-24; ingresso libero.

Scarica la locandina

© Riproduzione riservata