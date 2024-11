La Giornata dell’Assistente sanitario è un evento annuale istituito con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di questa figura che opera nella sanità pubblica.

La data scelta per la ricorrenza è il 21 novembre (oggi): una data che richiama simbolicamente un importante avvenimento del 1986, ovvero la sottoscrizione della “Carta di Ottawa per la promozione della salute”, documento che sancisce i principi guida per la promozione della salute a livello globale. L’edizione di quest’anno è stata celebrata in Sala Quadri in Comune a Cremona alla presenza del sindaco Virgilio, di Giuliana Bodini (presidente albo professioni sanitarie di Cremona ) e di Annalisa Longari, direttore del Corso di Laurea in assistenza sanitaria sede di Cremona. Quest’anno sono infatti 20 anni dei attività di questo corso. Ritenuto fondamentale da tutti gli interlocutori legati al mondo della sanità territoriale.

