In Commissione IV Attività Produttive, presieduta dal consigliere regionale (FDI) Marcello Ventura, si è trattato il parere sulla proposta di Delibera di Giunta regionale relativa ai Criteri per il riconoscimento dei musei di impresa e criteri applicativi per il relativo bando.

“La valorizzazione dei musei d’impresa è un elemento fondamentale per l’attrattività del nostro Paese così come per tutelare la storia del nostro made in Italy – ha precisato il presidente della IV Commissione, Marcello Ventura – Abbiamo, quindi, dato il via all’iter per la proposta di delibera di giunta regionale che porterà successivamente all’approvazione per il 2025, una dotazione finanziaria pari a € 500.000 con la finalità di supportare le imprese aventi sede in Lombardia, che costituiscono un proprio museo di impresa e che posseggono i requisiti per ottenere il riconoscimento di “Museo d’impresa”. Da qui, una volta adottati i criteri, verrà emanato uno specifico bando ‘Contributo in conto corrente e capitale per i musei d’impresa”.

Ha continuato Ventura: “Questa opportunità, che fornisce Regione Lombardia, intende promuovere forme di collaborazione tra le imprese e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università lombarde e i loro centri di ricerca, le associazioni di promozione territoriale e culturale, le associazioni di categoria e le istituzioni; sostenere progetti di realizzazione di nuovi allestimenti, anche digitali, e di valorizzazione dei siti esistenti, ivi comprese aree visitabili di siti produttivi; sostenere progetti di promozione, in Italia o all’estero, dell’attività dei musei di impresa presenti sul territorio regionale”.

“Il patrimonio storico e culturale rappresentato dalla rete dei Musei d’impresa detiene anche una forte valenza sociale, che racconta le nostre eccellenze produttive e la qualità dei prodotti italiani, inserendosi in percorsi di promozione turistica dei nostri territori, che vanta una realtà articolata in Lombardia, con decine di musei ed archivi. Evoluzione industriale che racconta sé stessa e lo sviluppo sciale di una comunità e la sua storia” – ha evidenziato Ventura

Nel corso della seduta, si sono tenute le audizioni di realtà collegate all’economia lombarda e rivolte alle fasce giovanili, inserite in percorsi scolastici, in merito al tema dell’educazione alimentare, con i rappresentanti di Iniziativa ‘Peso Positivo’ e Consorzio Tutela Grana Padano: “Abbiamo ascoltato, su mia richiesta, unitamente ai miei colleghi Matteo Forte e Paola Bulbarelli, le realtà collegate all’economia lombarda e rivolte alle fasce giovanili inserite in percorsi scolastici, in merito al tema dell’alimentazione e dei prodotti tipici e di qualità” – ha concluso Ventura.

