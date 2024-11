lI concerto recital “Vorrei che fosse amore. Omaggio a Mina”, con Silvia Mezzanotte, andrà in scena al Teatro A. Ponchielli sabato 23 novembre (ore 21). Un’importante iniziativa che nasce all’interno della consolidata partnership tra il Gruppo A2A e la Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli, in collaborazione con la Fondazione Banco dell’energia e Fondazione Lgh. Una serata di beneficenza a sostegno delle persone in povertà energetica.

“La mia voglia di omaggiare Mina è pari all’amore e al senso di gratitudine che nutro per lei come artista e come donna” racconta Mezzanotte. “Ed è la stessa che mi ha spinta ad accettare con entusiasmo il ruolo di protagonista di questo show”.

La regia e testi sono curati da Gabriele Colferai, che parteciperà allo spettacolo insieme a Beatrice Baldaccini – protagonista di numerosi musical come Pretty Woman e Grease – nei panni di una coppia di innamorati che racconta la propria storia sulle note dei più celebri successi di Mina. In scaletta, brani che hanno fatto da colonna sonora a intere generazioni reinterpretate dalla Mezzanotte, che renderà omaggio all’indiscussa regina della canzone italiana. Sul palco anche un’orchestra tutta al femminile, l’Ensemble Le Muse, diretta dal Maestro Andrea Albertini.

Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto alla Fondazione Banco dell’energia, l’ente filantropico promosso da A2A e dalle sue Fondazioni Aem, Asm e Lgh, che sostiene le persone in situazioni di vulnerabilità economica e sociale, con particolare attenzione alla povertà energetica. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.bancodellenergia.it.

Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro nei consueti orari di apertura (lun/ven 10-18; sab 10-13; tel. 0372.022001/02; biglietteria @teatroponchielli.it) e sul circuito vivaticket.

