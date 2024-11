Gravissimo incidente nella mattinata di venerdì lungo la Sp 28, all’altezza di Derovere, dove un’auto è finita fuori strada. Vittima una donna di 38 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Cremona, che hanno dovuto estrarre il corpo dalle lamiere. Inutili, tuttavia, i tentativi di rianimazione: per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i Carabinieri di Torre de’ Picenardi, coadiuvati da quelli di Casalmaggiore e di Sospiro. Da una prima ricostruzione dei fatti, si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma: la donna avrebbe perso il controllo del veicolo, terminando la propria corsa in un fossato a bordo strada. lb

